تقرير.. تنافس نادال وفيدرر ..منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2006 حتى بطولة أستراليا 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(د ب أ):

يحظى الثنائي السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال بتنافس شديد في تاريخ رياضة التنس، خاصة وأنهما يتواجهان للمرة التاسعة والثلاثين في مسيرتهما، غدا الجمعة، في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

ويتفوق نادال في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما بنتيجة 23 / 15 والتي تتضمن تسع مباريات نهائية في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام) و12 مباراة في البطولات الكبرى.

وفيما يلي أهم خمس مباريات التقيا خلالها :

بطولة فرنسا المفتوحة 2006 : التقى نادال وفيدرر للمرة السابعة في مسيرتهما ولكن هذه المرة كانت أولى مواجهة تجمعهما في المباراة النهائية ببطولات الجراند سلام. وكان الثنائي التقيا قبلها بعدة أسابيع في بطولة روما حيث استطاع نادال أن يحسم المباراة في المجموعة الخامسة. وفي رولان جاروس تفادى نادال لعب مجموعة خامسة بفوزه 1 / 6 و6 / 1 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) ليتوج بلقبه الثاني في رولان جاروس. واستطاع فيدرر أن يحصل على ثأره بعدها بأسابيع قليلة في نهائي بطولة ويمبلدون.

Advertisements

بطولة هامبورج للأساتذة 2007 : دخل نادال المباراة النهائية محققا سلسلة انتصارات وصلت إلى 81 مباراة خلال 25 شهرا على الملاعب الرملية، محققا 13 لقبا، وكانت آخر خسارة تلقاها وقتها تعود إلى نيسان/أبريل 2005 عندما خسر أمام الروسي إيجور أندرييف في بلنسية. ولكن فيدرر استطاع العودة بعد الخسارة في المجموعة الأولى ليهزم اللاعب الإسباني للمرة الأولى على الملاعب الرملية بنتيجة 2 / 6 و6 / 2 و6 / صفر، محققا الفوز بآخر ثمانية أشواط في المباراة.

بطولة ويمبلدون 2008 : بعد أسابيع قليلة من تلقي فيدرر أكبر خسارة له في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام نادال بنتيجة 1 / 6 و3 / 6 وصفر / 6، التقى الثنائي مرة أخرى في نهائي بطولة ويمبلدون، والتي كانت تعتبر بطولة سهلة بالنسبة لفيدرر بما أنه كان حامل اللقب خمس مرات. ما حدث كان يمكن القول عنه انه أحد أعظم المباريات على مر التاريخ، حيث استطاع نادال أن يتوج باللقب تحت، تلاشي الأضواء، 6 / 4 و6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و6 / 7 (8 / 10) و9 / 7 بعد مباراة استمرت أربع ساعات و48 دقيقة. وكانت هذه أول بطولة جراند سلام يتوج بها خارج باريس، والثانية له في طريقه للفوز بالبطولات الكبرى الأربع في مسيرته والتي أكملها في ببطولة أمريكا المفتوحة 2010.

بطولة فرنسا المفتوحة 2011 : كان اللقاء الأخير بينهما في رولان كانت المباراة الخامسة والرابعة في النهائي، ومثلما كان الحالي في المباريات الأخيرة، فاز نادال 7 / 5 و7 / 6 (7 / 3) و5 / 7 و6 / 1. كان هذا هو اللقب السادس لنادال في البطولة، ليعادل رقم بيورن بورج.

بطولة أستراليا المفتوحة 2017 :لم يلعب فيدرر أي مباراة في آخر ستة أشهر بعد إجراءه لجراحة في الركبة، ولم يكن يعلم ما يتوقعه. وكان نادال يعاني أيضا من مشاكل صحية حيث كانا يحتلان المركزين السابع عشر والتاسع على الترتيب، عندما تواجها في المباراة النهائية الأولى ببطولة جراند سلام في آخر ست سنوات. واستطاع فيدرر أن يقلب تأخره 1 / 3 في المجموعة الاخيرة ليفوز 6 / 4 و3 / 6 و6 / 1 و3 / 6 و6 / 3، محققا أول انتصار له على نادال في آخر سبع مباريات في إحدى بطولات الجراند سلام، وبالتحديد منذ نهائي بطولة ويمبلدون 2007.