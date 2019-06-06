تقرير.. ماذا حدث للوداد في تونس ولم يحدث للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور قرار تاريخي بإعادة مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب "عدم وجود ظروف أمنية مناسبة لإقامة المباراة"، وذلك بعدما انسحب الفريق المغربي من المباراة بعد 60 دقيقة من بدايتها.

عدد من القرارات المثيرة صدرت عن الاجتماع المكتب التنفيذي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي في العاصمة الفرنسية باريس، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد تلك المباراة، ماذا حدث في نهائي هذا الموسم برادس، ولم يحدث في النهائي الماضي الذي شارك به الأهلي أمام الفريق ذاته وعلى نفس الملعب؟

الواقعة الأولى: عدم صلاحية حكم الفيديو المساعد

بالرغم من أن حكم الفيديو المساعد كان متاحًا في مباراة الذهاب لكنه لم يعلم في اللقاء الثاني على ملعب رادس، وهذا الأمر حدث في مرتين على التوالي الأولى أمام الأهلي، والثانية أمام الوداد.

فكرة عدم صلاحية تقنية حكم الفيديو المساعد للعمل، أو حدوث عطل بها لا يمكن أن تتسبب في إعادة المباراة، ولا يعتد بها كسبب أساسي لتوقف المباراة لأن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنع توقف المباراة في حالة وجود عطل بأي من الوسائل التكنولوجية المساعدة للحكم.

عُطل تقنية حكم الفيديو المساعد كانت من الأمور التي أبدى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي غضبه بشأنها: "لا أعرف لماذا تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في كل البلدان الأفريقية ما عدا تونس؟!"

الواقعة الثانية: اعتداء على المنافس

قامت جماهير الترجي التونسي بالاعتداء على الوداد في الموسم الحالي، والأهلي في العام الماضي، وهو أمر حدث تقريبًا بنفس الشكل مع الفريقين.

بالنسبة للأهلي تعرض لاعب الوسط هشام محمد للاعتداء أدى إلى إصابة في الرأس، أما في صفوف الوداد فقد عانى أشرف داري من إصابة في ساق القدم.

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الاعتداء على حافلة الوداد

إصابة هشام محمد

رد الفعل

بالنسبة للأهلي فقد تقدم بشكوى لمراقب المباراة قبل انطلاق اللقاء بسبب الاعتداء على الحافة وإصابة هشام محمد، أما فيما يخص الوداد فقد تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب لإعادة المباراة بعد انسحاب الوداد وإعلان الاتحاد الإفريقي أن الفريق المغربي منسحبًا.

موقف الاتحاد الإفريقي

في شكوى الأهلي، أصدر "كاف" عقوبة ضد الترجي بمنعه من حضور الجمهور لمباراتين وصدر القرار بعد أكثر من شهرين من الواقعة.

أما فيما يخص موقف "كاف" من شكوى الوداد البيضاوي فقد أعلن في اليوم ذاته أنه سيعقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي وأقامه في العاصمة الفرنسية باريس وقرر إعادة المباراة.