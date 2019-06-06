الخليج 365 يكشف.. لماذا تم التحقيق مع أحمد أحمد في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

خضع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق اليوم من جانب السلطات الفرنسية بشأن تهم فساد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا صحفيًا أكد فيه أنه لن يسمح بوجود أي فساد في كرة القدم، كما أنه تعهد بطلب المزيد من المعلومات عن الأمر من جانب السلطات الفرنسية.

وجاء التحقيق مع أحمد أحمد بناءً على شكوى تقدم بها المصري، عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد والذي تمت إقالته بمعرفة أحمد أحمد أبريل الماضي.

ويرصد الخليج 365 الأسباب التي أوردها عمرو فهمي في شكواه والتي دفعت السلطات الفرنسية للتحقيق مع أحمد أحمد.

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واستند عمرو فهمي في هذه الشكوى إلى أن أحمد أحمد قام بإهدار أموال الاتحاد حيث تم الاتفاق مع شركة بوما من أجل تزويد الكاف بالأدوات الرياضية الخاصة بكأس الأمم للمحليين في عام 2018 في المغرب وتم الاتفاق على أن تحصل بوما على 312 ألف يورو وذلك يوم 14 ديسمبر 2017 لكن أحمد أحمد قام بإلغاء هذا الاتفاق فقط بعد مرور 4 أيام على إبرام الصفقة حيث أنه يريد أن تقوم اديداس بتزويد الكاف بهذه الأدوات.

وقام الاتحاد الإفريقي بإلغاء الصفقة بناءً على طلب من أحمد أحمد مما جعل بوما توقع غرامة على الكاف قدرها 105 ألف يورو.

وفي ديسمبر 2017 قام الكاف بطلب نفس المعدات من الشركة الفرنسية تاكتيكال ستيل التي ستقوم بتزويد الكاف بهذه الطلبات مقابل 1.2 مليون يورو.

وشددت الشكوى أنه رغم وجود شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا، إلا أن الأموال كانت تحول لشركة تركية تدعى سيرين هيدرافات.

وأكد عمرو فهمي في هذه الشكوى على أن المدير التنفيذي للشركة الفرنسية، روموا سايلر هو صديق مقرب من لويك جيرلاند المساعد الأول لأحمد أحمد.