رسمياً.. إبراهيم نور الدين وأمين عمر ضمن حكام أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن وجود ثنائي من مصر ضمن حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

إبراهيم نور الدين وأمين محمد عمر هما ممثلا مصر في البطولة من بين حكام الساحة، بينما تم استبعاد جهاد جريشة الذي كان مرشحاً أول نظراً لإيقافه لستة أشهر بقرار من "كاف".

وفي قائمة الحكام المساعدين مُثلت مصر بثلاثة حكام هم: تحسين أبو السادات، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.

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وشهدت القائمة وجود الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار إياب نهائي الترجي التونسي والوداد المغربي في رادس، قبل أن يقرر "كاف" إعادة اللقاء مجدداً.

قائمة الحكام بالكامل: