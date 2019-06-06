بوفون يرفض طلب أسطورة روما

ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون البالغ 41 عاما، رفض طلب فرانشيسكو توتي أسطورة روما.
وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن توتي المدير الرياضي لروما أجرى اتصالا مع بوفون لإقناعه بالانتقال إلى كتيبة الذئاب هذا الصيف، لكن الحارس الإيطالي رفض العرض.
وأضافت الصحيفة أن مارتينا، وكيلة أعمال بوفون أوضحت أن الحارس الإيطالي يرتبط بعلاقة جيدة مع لاتسيو، ولا يريد إفسادها بالانتقال للغريم اللدود.
وأعلن بوفون أمس الأربعاء، رحيله عن سان جيرمان الفرنسي بعد موسم واحد خاض خلاله 25 مباراة في مختلف البطولات، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر الفرنسيين.
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