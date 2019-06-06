نادال وفيدرر يتصارعان على المركز الثاني عالمياً

ستحدد مباراة الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس، غداً الجمعة، بين كل من الإسباني رافائيل نادال، والسويسري روجر فيدرر، إضافة إلى الوصول للمباراة النهائية من اللاعب الذي سينهي البطولة في المركز الثاني عالمياً.
في حالة خسارة نادال، سيحتل حينها المركز الثالث الذي يحتله حالياً اللاعب السويسري، الذي سيعد أسوأ تصنيف له منذ يونيو (حزيران) عام 2017.
وفقد الإسباني المركز الأول عالمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي ضمن إنهاء بطولة رولان غاروس في نفس المركز.
وعلى جانب آخر، لم يصعد فيدرير للمركز الثاني بالتصنيف العالمي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
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