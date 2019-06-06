رولان غاروس: ديوكوفيتش يتخطى زفيريف ويلاقي تييم في نصف النهائي

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف الخامس بسهولة 7-5 و6-2 و6-2، ليبلغ نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ويصبح على بعد فوزين من إحراز لقبه الرابع توالياً في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

ويلتقي ديوكوفيتش الذي بلغ المربع الأخير في رولان غاروس للمرة التاسعة في مسيرته والأولى منذ 2016، النمسوي دومينيك تييم الرابع والفائز على الروسي كارن خاتشانوف العاشر 6-2 و6-4 و6-2.

ويجمع نصف النهائي الثاني الإسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب، والسويسري روجيه فيدرر الثالث.