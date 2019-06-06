بيبي يغيبب عن البرتغال في نهائي أمم أوروبا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن غياب المدافع الدولي بيبي عن نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإصابة التي لحقت به خلالالمباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره السويسري.
وكان بيبي تعرض للإصابة بكسر في الكتف أمس
ومن المنتظر أن يواجه البرتغال الفريق الفائز من مواجهة نصف النهائي اليوم بين هولندا وإنجلترا.
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