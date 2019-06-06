بيبي يغيبب عن البرتغال في نهائي أمم أوروبا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن غياب المدافع الدولي بيبي عن نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإصابة التي لحقت به خلال

المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره السويسري.

وكان بيبي تعرض للإصابة بكسر في الكتف أمس

الأربعاء، خلال مباراة نصف نهائي الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز البرتغال بثلاثية مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يواجه البرتغال الفريق الفائز من مواجهة نصف النهائي اليوم بين هولندا وإنجلترا.