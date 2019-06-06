فتح الله يدرس عروض من اندية بالدوري الممتاز

تلقى محمود فتح الله مدافع النجوم اكثر من عرض من اندية الدوري الممتاز للإنتقاله لصفوفه بعد هبوط فريقه للقسم الثانى. هبوط فريقه للقسم الثانى. ويفاضل حاليا اللاعب بين اكثر من عرض منهم عرض للإنتقال لصفوف اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز. ويؤكد اللاعب انه قادر على العطاء لعدة سنوات خاصة انه يملك الخبرة الكافية.

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