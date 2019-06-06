الترسانة يسعى لضم مهاجم الأهلي

طلب علاء ميهوب المدير الفني للترسانة ضم مهاجم فريق الأهلي تحت 20 سنة فهد جمعة لدعم صفوف الشواكيش قبل خوض مباريات دوري القسم الثاني. خوض مباريات دوري القسم الثاني. ويحاول علاء ميهوب تدعيم صفوف فريقة بهدف التأهل الى الدوري الممتاز بعد غياب طويل. كان نادى الترسانة قد فشل في العودة الى دوري الاضواء والشهرة واقربها الموسم قبل الماضى والذي تأهل على حسابه النجوم.

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