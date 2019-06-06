وفد من الإسماعيلي يتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب أدهم بندق

حرص وفد من النادى الاسماعيلى برئاسة سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين وعدد من مسئولى ومدربى ولاعبى القطاع، صباح اليوم الخميس الى التوجه لمنزل لاعب فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أدهم سليمان "بندق" لتقديم اليوم الخميس الى التوجه لمنزل لاعب فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أدهم سليمان "بندق" لتقديمواجب الغزاء فى الفقيد الذى توفى صباح أمس اثر حادث أليم. حيث نقل بازوكا خالص تعازى ومواساة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الى أسرة الفقيد .

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