يوفنتوس يوافق على انتقال كانسيلو إلي مانشستر سيتي

حصلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي على توقيع ظهير يوفنتوس الأيمن خواو كانسيلو، لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل. وأكدت شبكة ميدياسيت الإيطالية أن مانشستر سيتي اتم الصفقة بالفعل مع يوفنتوس، حيث يدفع الفريق الإنجليزي 50 مليون يورو إلي إدارة السيدة العجوز إلى جانب 10 ملايين كمتغييرات. مع يوفنتوس، حيث يدفع الفريق الإنجليزي 50 مليون يورو إلي إدارة السيدة العجوز إلى جانب 10 ملايين كمتغييرات. كانسيلو انضم إلى يوفنتوس قادما من فالنسيا في صيف 2018 بمبلغ 40.40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023. ولعب كانسيلو 34 مباراة الموسم الماضي مع يوفنتوس ونجح في التسجيل مرة وصناعة 6 أهداف، وحصد لقب الدوري وكأس السوبر.

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