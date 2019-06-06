المنتخب الأوليمبي يصل أوزباكستان

وصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى أوزباكستان، حيث طارت بعثة الفراعنة، أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزباكستاني وديا يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو2020.
ضمت قائمة الفراعنة 30 لاعبا بمعسكر الفريق هم: عمر رضوان، وعمر صلاح، ومحمد صبحي، ومصطفي شوبير، وأسامة جلال، ومحمود الجزار، وأحمد رمضان، ومحمود مرعي، ومحمد
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