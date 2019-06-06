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المنتخب الأوليمبي يصل أوزباكستان

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وصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى أوزباكستان، حيث طارت بعثة الفراعنة، أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزباكستاني وديا يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

2020.

ضمت  قائمة الفراعنة 30 لاعبا بمعسكر الفريق هم: عمر رضوان، وعمر صلاح، ومحمد صبحي، ومصطفي شوبير، وأسامة جلال، ومحمود الجزار، وأحمد رمضان، ومحمود مرعي، ومحمد

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عبدالسلام، ومحمد صادق، وعبدالرحمن مجدي، وكريم العراقي، وأكرم توفيق، وأحمد مصطفى، وغنام محمد، وناصر ماهر، وإمام عاشور، وأحمد حمدي، وشريف رضا، وعمار حمدي، وصلاح محسن، وناصر منسي، ومصطفى محمد، ورمضان صبحي، وعمر مرموش، وأحمد ياسر ريان، وكريم يحيى، وأحمد أيمن، وأحمد يوسف، وأحمد سعيد.
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