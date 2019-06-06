ماني يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "ونز مونديال" الفرنسية

توجت مجلة "ونز مونديال" الفرنسية النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في العالمللموسم المنقضي 2018-2019.
وبات السنغالي ساديو ماني، أول لاعب أفريقي، يفوز بها منذ فوز الإيفواري ديديه دروجبا
كما منحت المجلة الألماني يورجن كلوب لقب أفضل مدرب في الموسم، وذلك بعد أن أسهم فى تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
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