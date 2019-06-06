نشر عمر صلاح، حارس مرمى فريق الزمالك، صورة له برفقة زميله محمد عبدالسلام، خلال وجودهما في تركيا مع المنتخب الأوليمبي المصري.
المنتخب الأوليمبي بدأ معسكره، أمس الأربعاء، في إطار استعداداته لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020
وأظهر عمر صلاح تألقا ملفتا خلال مباراة نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبدالسلام، مدافع الفريق، الذي شارك في 7 مباريات هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حارس الزمالك ينشر صورته من تركيا بقميص المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.