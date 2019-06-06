شاهد.. حارس الزمالك ينشر صورته من تركيا بقميص المنتخب الأوليمبي

نشر عمر صلاح، حارس مرمى فريق الزمالك، صورة له برفقة زميله محمد عبدالسلام، خلال وجودهما في تركيا مع المنتخب الأوليمبي المصري.

المنتخب الأوليمبي بدأ معسكره، أمس الأربعاء، في إطار استعداداته لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

وأظهر عمر صلاح تألقا ملفتا خلال مباراة نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبدالسلام، مدافع الفريق، الذي شارك في 7 مباريات هذا الموسم.