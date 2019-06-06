تفاعلت جماهير الزمالك على "إنستجرام" مع الصورة التي نشرها عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، خلال الاستمتاع بإجازته بالغردقة وتحديدا في الجونة.
واستغل عبدالله جمعة، الراحة السلبية التيأُتحيت للاعبين بقرار من خالد جلال، المدير الفني للاعبين، ليذهب إلى الاستمتاع بإجازة قصيرة في الجونة.
وشبهت جماهير الزمالك عبدالله جمعة بـ"مارسيلو"، وطالبته بالعودة بشكل أقوى في ظل حاجة الفريق له الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن عبدالله جمعة شارك في تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عبدالله جمعة يشعل "إنستجرام" بصورته في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.