شاهد.. عبدالله جمعة يشعل "إنستجرام" بصورته في الجونة

تفاعلت جماهير الزمالك على "إنستجرام" مع الصورة التي نشرها عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، خلال الاستمتاع بإجازته بالغردقة وتحديدا في الجونة.

واستغل عبدالله جمعة، الراحة السلبية التي

أُتحيت للاعبين بقرار من خالد جلال، المدير الفني للاعبين، ليذهب إلى الاستمتاع بإجازة قصيرة في الجونة.

وشبهت جماهير الزمالك عبدالله جمعة بـ"مارسيلو"، وطالبته بالعودة بشكل أقوى في ظل حاجة الفريق له الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن عبدالله جمعة شارك في تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح.