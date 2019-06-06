الترجي يتعادل مع الصفاقسي سلبيًا في الشوط الأول بنصف نهائي كأس تونس

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة فريق الترجي ضد نظيره الصفاقسي، في المواجهةالتي تجمع الفريقين على ملعب الطيب المهيري بنصف نهائي بطولة كأس
يدير المباراة تحكيميا طاقم مصري بقيادة الدولي أمين عمر.
ويلعب الفائز من المباراة في نهائي البطولة أمام النجم الساحلي الذي تأهل على حساب الملعب القايسي.
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