ريال مدريد يتوصل لاتفاق نهائي بشأن صفقة هازارد



أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 88 مليون إسترليني، مع وضع عدة بنود قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني.



ورغم أن الرسوم الأولية للصفقة أقل بكثير من المقابل الذي كان تشيلسي يصر عليه، إلا أن ريال مدريد أغرى النادي اللندني بمكافآت ومبالغ إضافية في حالة تألق هازارد.



وأشارت إلى أن هازارد سيتم تقديمه في "سانتياجو برنابيو" بالقميص رقم 7 الذي يرتديه حاليًا ماريانو دياز، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في نزع رقم 10 من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية.



وسبق وأن أشارت الكثير من التقارير إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.



المصدر: موقع كورة