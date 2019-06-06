رياضة | أمريكا الأقرب للفوز بكأس العالم للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا الأقرب للفوز بكأس العالم للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما يكون المنتخب الأمريكي مرشحا للاحتفاظ بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات، في فرنسا، لكن التطور السريع في اللعبة على مستوى العالم يعني أن حامل اللقب سيواجه منافسة أقوى من أي وقت مضى، حين تنطلق النهائيات غدا الجمعة.

وبيعت مئات الآلاف من التذاكر ويدعم الاتحاد الدولي (الفيفا) كرة القدم النسائية ويطمح لبطولة ناجحة.

ويشارك في النسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات 24 فريقا، وتوزع المباريات على 9 مدن فرنسية، وستكون المباراة الافتتاحية بين صاحبة الضيافة وكوريا الجنوبية، بملعب بارك دي برينس في باريس.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من 6 مجموعات إلى أدوار خروج المغلوب مباشرة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.

وستقام مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في مدينة ليون مقر أولمبيك ليون، أنجح فريق في تاريخ كرة القدم النسائية في فرنسا. وسيقام النهائي في السابع من يوليو/ تموز.

وستحاول فرنسا الاستفادة من إقامة البطولة على أرضها في ظل وجود جمهور متحمس ومسابقة دوري محلية قوية للتتويج باللقب في حين تسعى منتخبات انجلترا واستراليا وألمانيا واليابان لمزاحمتها على اللقب.

ورغم أن القرعة أوقعت فرنسا في المجموعة الأولى الصعبة إلى جانب كوريا الجنوبية والنرويج ونيجيريا ستتطلع لانتصارات متتالية لضمان مسار سهل في أدوار خروج المغلوب.

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وستغيب أدا هيجربيرج الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، عن صفوف النرويج بطلة العالم السابقة، لأنها ترفض اللعب في المنتخب منذ نهاية بطولة أوروبا للسيدات في 2017 بسبب خلافات على طريقة إدارة الفريق.

وستلعب ألمانيا الحائزة على اللقب مرتين ضمن المجموعة الثانية مع الصين وإسبانيا وجنوب إفريقيا التي تشارك لأول مرة، بينما ستخوض أستراليا وإيطاليا والبرازيل وجاميكا معارك بالمجموعة الثالثة.

ورغم تاريخها العريق في كرة القدم لم تفلح البرازيل في التتويج بكأس العالم للسيدات إطلاقا، ولم تفز بذهبية أولمبية وربما تكون هذه آخر فرصة للمهاجمة مارتا (33 عامًا) لتحقق أحد اللقبين.

ولن تغيب الإثارة عن المجموعة الرابعة التي تضم منتخب إنجلترا القوي واسكتلندا والأرجنتين واليابان بطلة 2011، بينما ستلعب هولندا بطلة أوروبا ضمن المجموعة الخامسة بجانب كندا والكاميرون ونيوزيلندا.

وتعثرت هولندا في التصفيات واحتاجت لاجتياز دور فاصل أمام الدنمارك وسويسرا لتتأهل لكأس العالم لكنها ستعول على قوة هجومها لإرضاء الجمهور الضخم الذي سيزحف إلى فرنسا.

وأوقعت القرعة الولايات المتحدة في مجموعة سهلة نسبيا وستلعب أول مباراتين ضد تشيلي وتايلاند، لكن المواجهة الثالثة أمام السويد ستشكل عقبة وستحدد على الأرجح ترتيب فرق المجموعة السادسة.

وكما جرت العادة لن تكون المناقشات بشأن قضايا المساواة بين الجنسين بعيدة عن أحداث البطولة ورغم أن الفيفا ضاعف قيمة الجوائز المالية للبطولة منذ نسخة 2015 في كندا إلا أن هذه المسألة لا تزال محل انتقادات.

لكن من المتوقع أن ينحي الجمهور واللاعبات هذه المناقشات جانبا، بشكل مؤقت على الأقل، حين تنطلق المنافسات في باريس.