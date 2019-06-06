رياضة | خليفة رونالدو على رادار نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة رونالدو على رادار نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ​نابولي​ الإيطالي يسعى للتعاقد مع ​جواو فيليكس​ نجم بنفيكا والمنتخب البرتغالي والملقب بخليفة رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أنه عقد إجتماعا بين أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي ولويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا في مدينة روما منذ يومين للبحث عن إمكانية إنتقال فيليكس ذو الـ18 عاما إلى البارتينوبي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن نابولي مستعد لعرض خدمات الظهير الأيسر البرتغالي ماريو روي في الصفقة من أجل تقليص قيمتها، حيث أن فيليكس يمتلك بندا في عقده مع بنفيكا وهو أن الشرط الجزائي يبلغ 120 مليون يورو وهذا ما اشترطه مسئولو بنفيكا للاستغناء عن خليفة رونالدو.