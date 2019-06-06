رياضة | من بلاتر لـ أحمد أحمد.. الملف الأسود لفساد "قادة" كرة القدم في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بلاتر لـ أحمد أحمد.. الملف الأسود لفساد "قادة" كرة القدم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فندق بالعاصمة باريس علي هامش حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك علي خلفية اتهامه في بعض قضايا الفساد المالي المتعلقة بعمله بالكاف.

وجاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب إلغاء العقد المبرم من جانب "كاف" والشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد لصالح شركة تيكنكال ستيل الفرنسية، وفقاً للبلاغ المقدم من عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.

القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي يُعيد فتح الملف الأسود لفساد حكام كرة القدم من رؤوساء الاتحادات أوالمسؤولين عن اللعبة في العالم، حيث شهدت السنوات الأخيرة تورط الكثير من المسؤولين ورؤوساء الاتحادات القارية والدولية في قضايا فساد مالي ضخمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز وقائع فساد رؤوساء الاتحادات الكبري في كرة القدم:-

1- بلاتر:

طاردت العديد من قضايا الفساد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدأت بعد عام واحد من توليه رئاسة الفيفا، حيث وجهت له اتهامات بتزوير الانتخابات عام 1999، كما تورط مع بعض رؤوساء الاتحادات القارية من بينهم عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق في قضية فساد مالي عام 2001 خاصة بشركة "إي إس إيل" وكانت هذه الشركة تسير حقوق بث مباريات كأس العالم والعقود التجارية للفيفا، لكن "بلاتر" استطاع الخروج من تلك الأزمة دون أي ضرر.

ومن أبرز قضايا الفساد التي طاردت "بلاتر" أيضًا اتهام ابن أخيه "فيليب بلاتر" بإدارة شركة تتاجر في تذاكر مزورة لمباريات كأس العالم 2014.

كما فتح القضاء السويسري تحقيقا مع بلاتر عام 2015 للاشتباه بإدارته غير الشرعية للفيفا وسوء الائتمان، كما اتهم بـ "الدفع غير المشروع" لمليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في فبراير 2011 لبلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، وصدرت وقتهما عقوبة بإيقافهما عن مزاولة أن نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 8 سنوات قبل أن يتم تقليص العقوبة.

وفي عام 2016 كشف فيفا عن تورط بلاتر في قضية فساد جديدة مع فالكه وكاتنر، حيث ثبت أنهم تقاسموا 80 مليون دولار في عمل منسق من أجل الثراء الشخصي من خلال عقود وتعويضات على مدى السنوات الماضية وتم تسليم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري.

كما تورط "بلاتر" في قضية رشوة وفساد بخصوص فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

كما شهدت حقبة رئاسة "بلاتر" للاتحاد الدولي تورط العديد من المسؤولين بـ"الفيفا" ومنهم رؤوساء اتحادات قارية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في قضايا واتهامات بالفساد المالي والحصول على رشاوي وصدرت عقوبات عديدة بحق الكثير منهم خلال الفترة الأخيرة.

2- جيروم فالكه:

Advertisements

الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم تورط في قضايا فساد خلال عمله بالفيفا، وأبرزها كان في عام 2017، حيث ثبت تورطه في قضية اعادة بيع تذاكر كأس العالم في السوق السوداء بالإضافة لمخالفات مالية أخري، وصدر ضده عقوبة بإيقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 12 عامًا، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلي 10 سنوات.

كما أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق جنائي بحق فالكه، والقطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "beIN" ورئيس نادي باريس سان جرمان، بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم، وفق ما نقلت "فرانس برس"، وقامت الشرطة الإيطالية تفتيش فيلا في سردينيا اعتبرتها "وسيلة فساد" في القضية، وضعها الخليفي في تصرف فالك.

3- بلاتيني:

لم ينجو رئيس الاتحاد الأوروبي السابق "ميشيل بلاتيني" من قضايا الفساد والمخالفات المالية في عالم قادة كرة القدم في العالم، ففي 25 سبتمبر 2015 فتح القضاء السويسري تحقيقا في قضية فساد كبري تخص بلاتر وبلاتيني، حيث تورط رئيس الفيفا السابق في دفع أموال غير مستحقة لبلاتيني " بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في فبراير 2011.

وفي أكتوبر 2015 أعلنت لجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي إيقاف بلاتر رئيس الفيفا السابق وجيروم فالكه الأمين العام، وبلاتيني لمدة 90 يوما بقضايا فساد يحقق فيها القضاء السويسري، وكذلك إيقاف الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جوون 6 سنوات.

وتقرر إيقاف بلاتيني وبلاتر لمدة 8 سنوات عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وتم تخفيض عقوبة رئيس يويفا السابق إلي 6 سنوات ثم 4 سنوات.

4- عيسي حياتو:

الكاميروني عيسي حياتو والذي بقي على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فترة دامت 29 عامًا تقريبًا واحد من حكام كرة القدم في العالم والذي تورط في الكثير من قضايا الفساد والمخالفات المالية والإدارية خلال رئاسته للكاف.

عيسي حياتو ثبت تورطه مع اثنين من أعضاء "فيفا"، في قضية فساد والحصول علي رشاوى من طرف وكالة الاتصالات المتخصصة فى التسويق الرياضى، لبيع الحقوق الحصرية لكأس العالم، وتتعلق هذه الوثائق الخاصة بالمؤسسة بـ157 دفعة غير قانونية فى الفترة الممتدة بين 1989-1999 بقيمة 100 مليون دولار.

كما وجِهت له، اتهامات بالفساد تتعلق بملف استضافة قطر كأس العالم 2022، بتقديم الهدايا والمال لدعم ترشيح قطر لاستضافة المونديال، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

كما قدم جهاز حماية المنافسة المصرى، بلاغا ضد مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمخالفته القانون رقم (3) لسنة 2005، باستغلال رئيس الاتحاد لما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق.

كما وجهت لـ"حياتو" اتهامات بوجود مجاملات من جانبه في اختيار البلدان المستضيفة للبطولات الكبري في القارة السمراء، هذا بجانب بعض المخالفات المالية الأخري داخل اروقة الاتحاد الإفريقي، والحصول على رشاوي وفساد إداري كبير بالكاف، بجانب فساد التحكيم خلال سنوات رئاسته للكاف.