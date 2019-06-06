رياضة | ثنائي ريال مدريد على أبواب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي ريال مدريد على أبواب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل وناتشو فرنانديز نجمي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الإيطالية بأن إنتر ميلان يرغب في ضم كلا من جاريث بيل وناتشو فيرنانديز الذين تأكد رحيلهم عن الملكي بنسبة كبيرة خصوصًا مع إقتراب النادي من التعاقد مع إيدين هازارد.

وأشارت التقارير إلى أن ناتشو لن يكون أيضاً لا جزء من ريال مدريد في الفترة المقبلة مع تأكد من بقاء راموس وفاران والتعاقد مع ميليتاو وتجديد الثقة بفاييخو.