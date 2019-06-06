رياضة | فان دايك يكشف حقيقة انضمام دي ليخت إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يكشف حقيقة انضمام دي ليخت إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول حقيقة انضمام مواطنه، ماتياس دي ليخت إلى الريدز في الموسم المقبل.

وقال فان دايك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة هولندا وإنجلترا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: "أشعر بشعور جيد، خضت موسم جيد لغاية الآن وعام جيد، إنها مجرد بداية وأريد الإستمرار على ما أفعله، وآمل بالفوز بالكثير من البطولات مع ليفربول وكذلك مع هولندا بالطبع".

وعن أنه لم يستطع أي لاعب المرور من خلاله في64 مباراة في الموسم الماضي، قال مدافع الليفر :"لا أفكر بهذا الشكل لا أفكر بأن هذا سوف يتعداني، بل أنا فقط أفكر بكيفية الدفاع لمساعدة الفريق ومحاولة عدم استقبال هدف وعدم الخسارة".

وعن إشاعات قرب انتقال ماتياس دي ليخت لليفربول، أكد فان دايك: "أعتقد ماتياس موهبة مذهلة وهو سيتخذ القرار المناسب بشأن مستقبله."