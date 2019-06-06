رياضة | بديل محمد صلاح في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل محمد صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني ​لليفربول​ اختار البديل المناسب للمصري محمد صلاح نجم الفريق إذا رحل عن الفريق في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن كلوب حدد الإيفواري نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي بديل محتمل لمحمد صلاح.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بيبي يعتبر هدفاً رئيسياً لليفربول تحديدًا بعد وصول صلاح الكثير من العروض أبرزها من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن صفقة بيبي قد تكلف خزائن الريدز 80 مليون يورو بعد الآداء المميز الذي قدمه مع ليل والذي قاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.