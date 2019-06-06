رياضة | من يتولى قيادة "كاف" في حال ثبوت الفساد على أحمد أحمد؟.. خبير لوائح يجيب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يتولى قيادة "كاف" في حال ثبوت الفساد على أحمد أحمد؟.. خبير لوائح يجيب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، عن هوية رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المؤقت فى ظل خضوع أحمد أحمد رئيس الكاف الحالي إلى التحقيقات من قبل الشرطة الفرنسية.

وقال فضل الله، إن الكاف يمتلك ثلاثة نواب، الأول نيجيرى وهو أمادو بينج والثاني هو الكونغولى عمرى سليمان والثالث هو المغربي فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأضاف: "النائب الأول هو النيجيرى أمادو بينج هو المنوط به أن يتولى رئاسة الكاف بشكل مؤقت فى حال استمرار توقيف أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية".

وتم احتجاز أحمد أحمد رئيس الكاف، من قبل السلطات الفرنسية، بسبب تورطه في أحداث فساد منذ توليه المنصب.