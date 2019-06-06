رياضة | خبير لوائح لـ"الخليج 365": 3 أسباب ترجح كفة الترجي في إلغاء قرار الكاف بشأن نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح لـ"الخليج 365": 3 أسباب ترجح كفة الترجي في إلغاء قرار الكاف بشأن نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبير اللوائح المصري الدكتور محمد فضل الله، إن الترجي التونسي لديه فرصة كبيرة في إلغاء قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، بعدما أعلن الكاف أمس إعادة اللقاء.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " الترجي لديه فرصة أن يقدم شكوي للمحكمة الرياضية الدولية يطالب فيها بإلغاء قرار إعادة القرار ومن الممكن طبعاً إلغائه".

وعن رأيه قانونياً ولوائحياً في ما سيستند إليه الترجي في حال رفع شكوي للمحكمة الرياضية الدولية، قال:" هناك 3 عوامل من الممكن أن لا يعيدوا اللقاء ويرجحون كافة الترجي في إلغاء قرار الكاف".

وتابع أن المباراة تم إنهائها من قبل الاتحاد الإفريقى وليس انسحاب الترجي، وأن الاتحاد الإفريقي أعلن فوز الترجى بالبطولة، بالإضافة إلى أن تقنية" الفار" لم تكن أساسا بمخاطابات رسمية قبل المباراة.