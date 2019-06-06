رياضة | عاجل.. أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن نتيجة التحقيقات مع رئيس "كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن نتيجة التحقيقات مع رئيس "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص - إقتراب إنتهاء التحقيقات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي ، لا أدلة تدينه". وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "في الغالب سيكون حاضر غداً في إفتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا".

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة عن نتيجة التحقيقات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس بعد عدة تهم بالفساد.