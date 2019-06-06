رياضة | تطورات جديدة تبعد الصفقة السحرية عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة تبعد الصفقة السحرية عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر راديو كتالونيا اليوم الخميس، أن مفاوضات برشلونة مع مدافع أياكس أمسترادم الهولندي دي ليخت قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود وابتعد النادي عن التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن الصفقة الوحيدة التي تعاقد معها برشلونة حتى الآن بشكل رسمي هي صفقة فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام.