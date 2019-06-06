رياضة | النجم الساحلي يصعد لنهائي كأس تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يصعد لنهائي كأس تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد النجم الرياضي الساحلي إلى نهائي كأس تونس بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الملعب القابسي في المباراة التي جمعتهما الخميس في إطار الدور نصف النهائي.

افتتح الملعب القابسي التهديف عن طريق خالد الجرسلاوي في الدقيقة 19 إلا أن النجم سرعان أدرك التعادل عن طريق حازم الحاج حسين في الدقيقة 21 ليضيف داروين قونزالس هدف الفوز للنجم في الدقيقة 45 .

ويواجه النجم في النهائي المتأهل من مباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي.