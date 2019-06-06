رياضة | إنزاجي يجدد تعاقده مع لاتسيو حتى 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنزاجي يجدد تعاقده مع لاتسيو حتى 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لاتسيو، الفائز بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد تعاقده مع سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق حتى 2021.

ولعب إنزاجي /43 عاما/ كمهاجم مع لاتسيو خلال الفترة من 1999 وحتى 2010، كما لعب لفترة قصيرة مع ناديي سامبدوريا وأتالانتا.

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وعاد إلى مدينة روما للحصول على أول وظيفة له كمدرب في 2016، ليتولى تدريب لاتسيو خلفا لستيفانو بيولي في منتصف الموسم.

وأنهى إنزاجي موسم 2018 / 2019 مع لاتسيو في المركز الثامن، وتأهل للدوري الأوروبي بفضل الفوز على أتالانتا 2 /صفر في نهائي كأس إيطاليا الذي أقيم يوم 15 مايو الماضي.

وكانت قد ترددت بعض الشائعات بإمكانية توليه تدريب يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي مازال يبحث عن مدير فني عقب رحيل ماسيمليانو أليجري.