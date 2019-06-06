رياضة | السيد فريد في حواره لـ"الخليج 365 الرياضي" : حسام حسن "مُنقذ" سموحة والدوري هذا الموسم "الأصعب".. والأهلي سيتوج باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد فريد في حواره لـ"الخليج 365 الرياضي" : حسام حسن "مُنقذ" سموحة والدوري هذا الموسم "الأصعب".. والأهلي سيتوج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- عدم انتظام مسابقة الدوري وكثرة الإصابات والتغييرات الفنية أسباب عانى منها سموحة هذا الموسم

- أصحاب الخبرات لعبوا الدور الأكبر في بقاء سموحة بالدوري

- لقب المدافع "الهداف" طبيعي بعد إحراز 9 أهداف هذا الموسم

- تعادل الزمالك أمام الإنتاج والحرس يمنح لقب الدوري للأهلي بنسبة 80%

- ما فيش ولا مباراة سهلة لكن لقاء الزمالك الأصعب

- منتخب مصر سيواجه صعوبات في أمم إفريقيا والفوز باللقب "مش سهل"

- السنغال والكاميرون الأخطر في أمم إفريقيا والجمهور كلمة السر لمنتخب مصر

- الظلم "وحش".. إزاي أحمد فتحي وعبد الله جمعة والسولية مش في المنتخب

- محمد صلاح واجهة مصر وما فعله إنجاز كبير

عانى فريق سموحة هذا الموسم من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، لكنه نجح قبل نهاية مبارياته بجولة واحدة في البقاء بالدوري الممتاز.

وعلى الرغم من المعاناة التي واجهها الفريق السكندري في المسابقة وتحديدا في الدور الثاني وبعد انضمامه للفرق المنافسة على الهروب من الهبوط للدرجة الثانية، إلا أن هناك أكثر من لاعب ظهر بمستوى مميز وساهم في بقاء الفريق السكندري.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين المدافع "الهداف" السيد فريد والذي نجح بأهدافه الحاسمة في بقاء فريقه هذا الموسم رغم الصعوبات والعراقيل التي ضربته.

"الخليج 365 الرياضي" نجح في التواصل مع مدافع سموحة ليجري معه هذا الحوار الذي يسرد فيه كيف نجا الفريق السكندري من الهبوط للدرجة الثانية، ورأيه في مسابقة الدوري هذا الموسم، وبطولة أمم إفريقيا التي ستسضيفها مصر في الـ21 من الشهر الجاري، وأمور أخرى.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. نبارك لك على مستواك المميز هذا الموسم وبقاء سموحة بالدوري

الله يبارك فيك.. الحمد لله على المستوى الذي ظهرت به مع الفريق هذا الموسم، لكن من الصعب أن يكون هذا ترتيب سموحة في الدوري.

وما هي الأسباب التي جعلت سموحة ينافس على الهروب من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة؟

هناك عدة أسباب أدت إلى تراجع أداء الفريق هذا الموسم، والتي في مقدمتها عدم انتظام المسابقة بشكل ثابت فنحن كنا نخوض مباراة ثم نأخذ راحة لمدة أسبوعين أو شهر وهو ما يؤثر بالسلب علينا، فلاعب كرة القدم يريد المشاركة واللعب باستمرار فهو يمنح اللاعب الوقوف على قدميه بشكل جيد، بجانب كثرة التغييرات التي طرأت علينا في الأجهزة الفنية.

وما السبب في بقاء سموحة؟

لجواء الكابتن حسام حسن إلى اللاعبين أصحاب الخبرات في المباريات الكبيرة، فعلى سبيل المثال خضت 7 مباريات في عهد الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام ونجحت في إحراز 5 أهداف وهو معدل أعتقد بأنه جيد للغاية من لاعب مدافع.

تقصد بأن اللاعبين أصحاب الخبرات فقط هم السبب في بقاء سموحة بالدوري؟

لا.. كان لهم دورا كبيرا لكن لا أحد يستطيع أن يتجاهل دور اللاعبين الأخرين.

قبل تولي حسام حسن مهمة تدريب الفريق كان يعاني ما السر في التحول الكبير في أداء الفريق مع توليه المهمة؟

كابتن حسام حسن لعب دورا كبيرا في الفريق ونجح بفضل عزيمته وإصراره التي بثها داخل نفوس اللاعبين في تغيير مسار الفريق وتحديدا في المباريات الحاسمة والتي نجحنا خلالها في تحقيق الفوز وساعدت بشكل كبير في تحسين ترتيبنا والابتعاد عن مناطق الهبوط.

وهل أثر عليك وجوده في سموحة؟

بكل تأكيد فمنحني الثقة الكاملة وأعطاني الحرية في التقدم إلى الأمام وتحديدا في الكرات الثابتة وهو ما ساهم بشكل كبير في إحرازي للكثير من الأهداف.

عموما.. ما رأيك في مسابقة الدوري هذا الموسم؟

هو موسم استثنائي بكل تأكيد شهد الكثير من الأحداث الساخنة فحتى المباريات الأخيرة من عمر المسابقة لم يتحدد الفرق الهابطة ولا الفرق التي ستتواجد في المربع الذهبي أو الفريق الذي سيتوج باللقب.

وهل ترى أن هذا الموسم هو الأصعب كما يردد البعض؟

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بكل تأكيد هو الأصعب على جميع الفرق التي شاركت فيه فهل حدث في أخر 10 سنوات أن يتنافس على الهبوط 12 فريق، لكن في المجمل هو مُمُتع في رأيي.

لماذا أطلق عليك لقب المدافع الهداف؟

لأني أحرزت 9 أهداف مع سموحة وتوجت بهم هدافا للفريق.

بعد تألقك بشكل كبير مع الفريق هل تلقيت أي عروض للرحيل؟

بالفعل تلقيت عدة عروض لكن النادي يرفض الاستغناء عني.

ما هي أصعب مباراة لسموحة هذا الموسم؟

مباراة الزمالك في الدور الثاني والتي خسرناها بهدف نظيف.

وما هي أسهل مباراة؟

أقسم بالله لم يكن هناك أي مباراة سهلة في الموسم، فعلى سبيل المثال فزنا على فريق الألومنيوم من الدرجة الثانية في كأس مصر 3-2 بشق الأنفس.

وعلى سبيل المنافسة على اللقب، من سيتوج به؟

بنسبة 80% اللقب أهلاوي، خاصة بعد التعادلين الأخيرين للزمالك أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

ننتقل إلى جزئية أخرى معك في الحوار.. كيف ترى تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا؟

حدث رائع ويعكس مكانة مصر في القارة الإفريقية.

وما هي حظوظ المنتخب المصري من وجهة نظرك في التتويج باللقب؟

دعني أتحدث معك بكل صراحة، البطولة ستكون صعبة للغاية لأنها تضم منتخبات عريقة وصاحبة تاريخ في إفريقيا، وهو ما يجعلني لست متفائلا للمنتخب.

تقصد أن المنتخب ليس مرشحا للفوز باللقب؟

لا أقصد ذلك منتخب مصر مرشحا للقب في ظل أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جمهونا الذي سيكون دافع كبير للاعبين،، لكنه سيواجه عقبات في طريقه لأن هناك منتخبات أخرى قوية وستمثل خطورة كبيرة.

وما هي المنتخبات التي تتوقع أن تتألق في البطولة؟

السنغال والكاميرون ومصر.

وما رأيك في اختيارات الجهاز الفني لقائمة اللاعبين التي ستشارك في البطولة؟

الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني لكني أرى أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تعرضوا للظلم وكانوا يستحقون التواجد.

ومن هؤلاء اللاعبين الذين تعرضوا للظلم؟

أحمد فتحي لاعب الأهلي بخبراته وعطائه داخل الملعب كان يستحق، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي.

ما رأيك فيما يفعله محمد صلاح؟

محمد صلاح واجهة مصر وما فعله إنجاز كبير.

من مثلك الأعلى؟

محليا لن أفصح عنه لأنه "بيزعل" اللاعيبة مني أما عالميا فسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

في النهاية.. ما هي أمنيتك في الموسم المقبل؟

أن يظهر سموحة بشكل مميز وأن يحقق النتائج الجيدة ويستعيد مكانته في الدوري.