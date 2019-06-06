شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكي يستدعي مهاجم الإسماعيلي إلى قائمة تنزانيا لبطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفنى لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، مهاجم الإسماعيلي، يحيى زايد، للانضمام للقائمة المبدئية التي تمثل تنزانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويستعد المنتخب الملقب بـ«نجوم تيفا» أي النجوم الوطنية، للمشاركة بمنافسات كأس الأمم بنسختها الجديدة، حيث يتواجد بالمجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، كان المهاجم الدولي الشاب قد انضم للدراويش قادما من نادى عزام يونايتد التنزاني، يناير الماضى، وتواجد زايد مع منتخب بلاده في التصفيات لكنه لم يشارك بشكل أساسي.