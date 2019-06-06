كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن توصل نادى ريال مدريد الإسبانى لاتفاق نهائى مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ضم النجم البلجيكي إيدن هازارد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لشبكة "سكاى سبورتس" إنجلترا، فإن ريال مدريد نجح فى الاتفاق مع تشيلسي على الأمور المادية الخاصة بالصفقة، إذ سيدفع النادى الملكى مبلغ 88.5 مليون إسترليني قيمة انتقال اللاعب، وستصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني بالحوافز والمكافآت.
أضافت الشبكة الإنجليزية أن إصرار المدرب الفرنسي للفريق الملكى زين الدين زيدان على ضم النجم البلجيكي خلال الميركاتو الصيفى الحالى، جعل مسئولى المرنجى يتحركون لإنهاء الصفقة سريعًا.
ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن صفقة انضمام هازارد غدًا الجمعة، وسوف يحصل اللاعب على القميص رقم 7، الذى كان يرتديه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى رحل إلى يوفنتوس الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.