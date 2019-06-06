ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن توصل نادى ريال مدريد الإسبانى لاتفاق نهائى مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ضم النجم البلجيكي إيدن هازارد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة "سكاى سبورتس" إنجلترا، فإن ريال مدريد نجح فى الاتفاق مع تشيلسي على الأمور المادية الخاصة بالصفقة، إذ سيدفع النادى الملكى مبلغ 88.5 مليون إسترليني قيمة انتقال اللاعب، وستصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني بالحوافز والمكافآت.

أضافت الشبكة الإنجليزية أن إصرار المدرب الفرنسي للفريق الملكى زين الدين زيدان على ضم النجم البلجيكي خلال الميركاتو الصيفى الحالى، جعل مسئولى المرنجى يتحركون لإنهاء الصفقة سريعًا.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن صفقة انضمام هازارد غدًا الجمعة، وسوف يحصل اللاعب على القميص رقم 7، الذى كان يرتديه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى رحل إلى يوفنتوس الإيطالي.