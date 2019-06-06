دورتموند يخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلًا عن تقارير إسبانية، فإن دورتموند أبدى اهتمامه بضم سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر للفريق الملكي.
وأشارت الشبكة إلى رغبة دورتموند في الظفر بخدمات صاحب الـ22 عامًا، مقابل 15 مليون يورو.
وفي حالة نجاح دورتموند في التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب، فإن فرص مارسيل شميلزر في البقاء داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك ستكون معدومة.
وجذب ريجيلون أنظار دورتموند بعد تألقه مع الفريق الملكي، لا سيما خلال حقبة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، بعدما لعب أساسيًا على حساب البرازيلي المخضرم مارسيلو.
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