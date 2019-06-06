مشاركة خليجية في مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية

تواجدت بعض الاتحادات الخليجية في مؤتمر الفيفا الأول لكرة القدم النسائية 2019، الذي بدأ اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش انطلاق منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.

وشهدت الحلقة النقاشية من المؤتمر، بعنوان تحديات الكرة النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشاركة رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات، لتكون الشخصية الخليجية الوحيدة المتحدثة في حلقة النقاش.

وحققت اللجنة النسائية الكويتية نقلة نوعية في تطوير كرة القدم النسائية بالكويت في هذا العام، حيث نجحت في تأسيس النسخة الأولى من الدوري الكويتي لكرة الصالات النسائية 2019، مع وضع خطة لتنظيم كأس الخليج لكرة الصالات النسائية 2019 وكأس آسيا للصالات النسائية 2020.

بجانب مشاركة اللجنة النسائية الكويتية في المؤتمر، تواجد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث يشرف الاتحاد على مسابقات كرة القدم النسائية في الإمارات، مع الإشراف على منتخب الإمارات للسيدات تحت قيادة المدربة حورية الطاهري.

وكشف الاتحاد العماني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، مشاركة رئيسة قسم كرة القدم النسائية العمانية هاجر المزيني في المؤتمر، حيث نظم الاتحاد في شهر مايو الماضي النسخة الأولى من كرة قدم للفتيات تحت اسم مشروع "أسباير"، بهدف بناء مستقبل كرة القدم النسائية في سلطنة عمان.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، صورة لمشاركة الوفد السعودي في المؤتمر، عبر عضو مجلس إدارة الاتحاد، أضواء العريفي، حيث شهدت السعودية في أوائل العام الحالي إقامة أول بطولة لكرة القدم النسائية للصالات في مدينة الدمام، تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.