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أهلي جدة يتأهب للإعلان عن مدربه الجديد

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يسابق أهلي جدة الزمن للإعلان عن اسم مدربه الجديد، خلفاً للأوروجوياني خورخي فوساتي، والذي أقاله النادي قبل نهاية الموسم الماضي بعدة جولات وتولى يوسف العنبر المسؤولية بصفة مؤقتة.

وربطت تقارير مؤخراً بين أهلي جدة والسويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، الذي سبق له قيادة الفريق السعودي، لكن هناك بعض التحفظات من جانب إدارة النادي.

وأكد مقربون من الأهلي أن الأمير منصور بن مشعل، عضو شرف النادي، قد أنهى ملف المدرب الجديد بالفعل، وأجل الطرفان الإعلان الرسمي، حتى يتم الرتوش الأخيرة على الصفقة على أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال أيام من الآن.

وكان أهلي جدة قد أعلن في وقت سابق برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، بحيث يعود اللاعبون للتدريبات يوم 29 يونيو/ حزيران الجاري، على أن يتجه الفريق لمعسكر خارجي يوم 4 يوليو/ تموز المقبل ويتسمر حتى 24 من الشهر نفسه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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