أهلي جدة يتأهب للإعلان عن مدربه الجديد

وربطت تقارير مؤخراً بين أهلي جدة والسويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، الذي سبق له قيادة الفريق السعودي، لكن هناك بعض التحفظات من جانب إدارة النادي.وأكد مقربون من الأهلي أن الأمير منصور بن مشعل، عضو شرف النادي، قد أنهى ملف المدرب الجديد بالفعل، وأجل الطرفان الإعلان الرسمي، حتى يتم الرتوش الأخيرة على الصفقة على أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال أيام من الآن.
وكان أهلي جدة قد أعلن في وقت سابق برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، بحيث يعود اللاعبون للتدريبات يوم 29 يونيو/ حزيران الجاري، على أن يتجه الفريق لمعسكر خارجي يوم 4 يوليو/ تموز المقبل ويتسمر حتى 24 من الشهر نفسه.
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