جلسة طبية في بداية معسكر منتخب مصر

ووصل لاعبو المنتخب إلى معسكر برج العرب، باستثناء الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال، بسبب منحهما راحة إضافية من جانب المدرب المكسيكي خافيير أجيري.
وشملت جلسة طبيب الفراعنة تحذير اللاعبين من تناول أي أدوية بدون استشارته، كما تم شرح القواعد الجديدة التي سيتم اتباعها لكشف المنشطات في البطولة الأفريقية القادمة.
ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16، من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
ويستعد المنتخب المصري لأمم أفريقيا التي ستفتتح بمباراة تجمع منتخب الفراعنة بنظيره الزيمبابوي يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.
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