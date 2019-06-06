بوفون يرفض طلب توتي

وأعلن بوفون مساء أمس الأربعاء، رحيله عن سان جيرمان بعد موسم واحد قضاه بين جدران نادي العاصمة الفرنسية.
ووفقًا لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، فإن توتي المدير الرياضي لروما أجرى اتصالا ببوفون من أجل إقناعه بالانتقال إلى كتيبة الذئاب هذا الصيف، لكن الحارس الإيطالي رفض العرض.
وأضافت أن سيلفانو مارتينا وكيل بوفون أوضح أن الحارس الإيطالي يرتبط بعلاقة جيدة مع لاتسيو، ولا يريد إفسادها بالانتقال للغريم اللدود.
ولا يزال مستقبل بوفون غير واضح حتى الآن بعد تخطيه حاجز الأربعين من عمره، لكن وكيل أعماله أكد عدم نهاية مسيرته، مشيرًا إلى تلقيه عدة عروض من جهات مختلفة وأبرزها من جنوى.
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