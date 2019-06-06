نجم ريال مدريد الأسبق ينتقد صفقة يوفيتش

وأعلن النادي الملكي تعاقده مع الدولي الصربي هذا الأسبوع، في صفقة تقدر بحوالي 70 مليون يورو، لينهي صيامه عن شراء المهاجمين لأول مرة منذ 10 سنوات.
من جانبه، قال مياتوفيتش، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، قائلًا: "لقد حصلنا على لاعب بديل فقط".
وأشار صاحب هدف تتويج الريال بلقب دوري الأبطال عام 1998، إلى شكه في معرفة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باللاعب بشكل جيد.
ورغم ذلك، أكد مياتوفيتش أنه يعرف يوفيتش جيدًا، حيث قال: "إنه لا يزال شابًا، وهو لاعب هداف، لكننا نحتاج لمنحه بعض الوقت للتأقلم، حينها يمكن الاستفادة منه، دون الحاجة لمطالبته بتسجيل 20 هدفًا في موسمه الأول".
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