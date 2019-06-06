شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلى على رادار الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب علاء ميهوب المدير الفنى لنادى الترسانة، استعارة فهد جمعة مهاجم النادى الأهلى الشاب مواليد 99. كان علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة قد طلب من مجلس إدارة الأهلى التعاقد مع المهاجم الشاب نظرا لعلمه الشديد بإمكانياته الفنية منذ أن كان يعمل فى الأهلى العام الماضى. Advertisements ويأمل علاء ميهوب بصحبة كريم شحاتة مدير الكرة بالشواكيش، فى بناء فريق قوى للترسانة قادر على الصعود للدورى الممتاز.

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