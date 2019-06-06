شكرا لقرائتكم شوبير : أحمد أحمد يحضر غدا افتتاح كأس العالم للسيدات ولا توجد أدلة تدينه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق احمد شويير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حادث القاء القبض على رئيس الاتحاد الافريقي " احمد احمد " اثناء تواجده بفرنسا

و كتب شوبير تويته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : اقتراب انتهاء التحقيقات مع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي

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واكد على عدم وجود ادله تدينه وانه في الغالب سيكون حاضرًا غدًا في افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا

وكان احمد احمد قد أُلقى القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة تتعلق بالفساد .