شكرا لقرائتكم إنبى يرفض التفريط فى خدمات نجومه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن زكريا السيد نائب رئيس إنبى، أن مجلس الإدارة يرفض نهائيًا التفريط فى خدمات أى من نجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعدما استطاع الفريق فى البقاء فى الدورى الممتاز، والابتعاد عن الهبوط بعد بذل جهد كبير، وهدفنا المنافسة لدخول إلى المربع الذهبى خلال الموسم القادم .

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و أكد نائب رئيس إنبى فى تصريحات لـ"سوبر كور"، النادى لم يتلقى أى عروض من الزمالك أو الأهلى خلال المركاتو الصيفي، ولايمكن أن توافق الإدارة على الاستغناء عن أى لاعب حتى لو تم تلقى عروض .