شكرا لقرائتكم إف سى مصر يفاوض فتح الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي أف سى مصر خط مفاوضات مع محمود فتح الله مدافع النجوم بعد هبوط فريقه إلي دوري الدرجة الثانية ورغبة اللاعب في الاستمرار بالدوري الممتاز وعدم اعتزال الكرة المصرية الحالي.

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وقدم فتح الله مستوى مميز مع النجوم في الموسم الحالى بالرغم من هبوط الفريق للمظاليم ، ورفض اللاعب إعلان إعتزاله مؤكدا أنه مازال قادرا على العطاء .

ويضع محمد صلاح المدير الفنى لأف سى فتح الله هدفا للتعاقد معه وتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على الإستمرار بمسابقة الدورى خاصة وأن الفريق حديث العهد فى اللعب بدورى الأضواء .