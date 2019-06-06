شكرا لقرائتكم يا نجم بفلوس بعد 6 شهور يبقى ببلاش.. من يربح من بيع محمد إبراهيم فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك على عرض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق للبيع بأعلى سعر خلال الصيف المقبل.

ويتصدر محمد إبراهيم قائمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفى، بعد تأجيل قرار رحيله خلال فترات الانتقالات الأخيرة، ولكن يبدو أن الصيف المقبل سيشهد كتابة الفصل الأخير فى علاقة هيما مع القلعة البيضاء.

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ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك، تم الاستقرار على عرض محمد إبراهيم للبيع بأعلى سعر خلال الميركاتو الصيفى خاصة أن اللاعب عقده ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادي آخر دون إذن ناديه فى يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن هناك خلاف تم بين مجلس الزمالك ومحمد إبراهيم عند الحديث عن تجديد عقده فى يناير الماضى وبالتالى سيكون الخيار الأقرب هو بيع اللاعب لتحقيق استفادة مادية من رحيله وتجنب مغادرته النادى مجانا فى الصيف بعد القادم.