شكرا لقرائتكم المقاصة يكشف تفاصيل عقد المدرب الجديد فى مؤتمر صحفى الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة، عن عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الحادية عشر صباح الاثنين المقبل، لإعلان اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالنادى، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وبحث مجلس إدارة المقاصة السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين، واستقر على مدير فنى وطنى، وسيقوم مسئولو المقاصة بحسم كل بنود التعاقد رسميا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة فى مؤتمر صحفى الاثنين بفندق "لاند مارك" بالتجمع الخامس، بحضور الجهاز الفنى الجديد.

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واحتل المقاصة المركز السادس بالدورى هذا الموسم، وكان طلعت يوسف المدير الفنى الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته فى 19 أبريل الماضى، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولى مهمة المدير الفنى مؤقتا فى آخر 4 مباريات للفريق بالدورى.