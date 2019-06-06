شكرا لقرائتكم كرة السلة.. منتخب تحت 16 سنة بدون رئيس بعثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة سفر بعثة منتخب تحت 16 سنة أولاد إلى البوسنة لإقامة معسكر خارجى بدون رئيس بعثة على أن يتم الاكتفاء بتواجد رفيق يوسف المدير الفنى للمنتخب والجهاز المعاون له خلال المعسكر. ويعسكر منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى البوسنة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بمصر يونيو الجارى . Advertisements ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالبوسنةولمدة 7 أيام ، ضمن خطة الاعداد للبطولة العربية وكذلك البطولة الأفريقية يوليو القادم . واستقر الجهاز الفنى على اصطحاب 14 لاعبا معه ، إلى المعسكر ، على أن يختار 12 فقط للمشاركة فى البطولة العربية .

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