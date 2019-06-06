الخليج 365.. تأشيرة دنماركية تنهى علاقة هذا الثنائى بالأهلى...

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جدة - عمرو شويل تلقى ثنائى هجوم الأهلى مواليد 1999 صالح نصر، وفادى محمد، عرضاً من أحد الأندية الدنماركية لانتقالهما إليه بداية من الموسم المقبل.
كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الثنائي تلقيا عروضاً للرحيل عن الأهلى، بعد تألق صالح نصر ونجاحه فى الحصول على لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي فى دورى القطاعات، فيما يحمل فادي محمد الجنسية الدنماركية، ومن المقرر أن يصل فاكس رسمي للأهلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
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