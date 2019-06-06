شكرا لقرائتكم المقاولون يؤجل ملف الصفقات لحين الانتهاء من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل نادى المقاولون العرب ملف صفقات الميركاتو الصيفى حتى الانتهاء من مباراة النادى الأهلى المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدورى العام، المقرر إقامتها بعد بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى نظرا لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة.

وأكد محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن الإدارة تفتح هذا الملف بعد الانتهاء من مباراة الأهلى لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إسدال الستار على منافسات الموسم الجارى.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة عقب التعادل الأخير الذى حققه ذئاب الجبل فى الدورى أمام فريق بتروجت.