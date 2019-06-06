شكرا لقرائتكم صاعدة أميركية تطيح بالبطلة هاليب من "فرنسا المفتوحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودعت حاملة اللقب سيمونا هاليب منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد خسارة صادمة 6-2 و6-4 أمام الأميركية الصاعدة أماندا أنيسيموفا (17 عاما) في دور الثمانية يوم الخميس.

ولم تجد اللاعبة الرومانية المصنفة الثالثة، التي كانت تطمح لأن تكون أول سيدة تحتفظ باللقب في رولان غاروس منذ البلجيكية غوستين هينان الفائزة بثلاثة ألقاب متتالية بين 2005 و2007، حلولا أمام أنيسيموفا التي جمعت بين السرعة والدقة.

وتملك أنيسيموفا غير المصنفة، وهي أول لاعبة مولودة بعد عام 2000 تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، فرصة لتكون أول لاعبة مراهقة تحقق اللقب في باريس منذ الكرواتية إيفا مايولي في 1997.

وستلتقي في الدور المقبل مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الثامنة التي هزمت الأميركية ماديسون كيز بمجموعتين متتاليتين.