بيان عاجل من ’’الفيفا‘‘ بعد القبض على أحمد أحمد رئيس ’’الكاف‘‘

كتب: ضياء السقا

في أول رد فعل له، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا بعد إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" من قبل السلطات الفرنسية، بتهمة الفساد.

وقالت "فيفا" في بيان لها: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على علم بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي سيتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية، ليست لدينا التفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي لا يمكننا التعليق على هذا الأمر".

وأضاف الاتحاد الدولي: "يطلب "فيفا" من السلطات الفرنسية تقديم أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة لها".

وتابع: "الكل له الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن رئيس الفيفا أكد أنه ملتزم بإزالة كل أنواع الفساد في كل مراحل كرة القدم..هذه الأمور لا مكان لها في كرة القدم".

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وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، صباح الخميس، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذى تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقى عمرو فهمى والذى اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.